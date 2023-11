Das Wasser muss im Wald bleiben | Terra-X-Kolumne

Der Wald braucht Wasser

So funktioniert der Wasserkreislauf der Erde - ohne einen Tropfen Wasser zu verlieren. Welche Rolle Böden und Wälder dabei spielen. 22.03.2021 | 5:25 min

Der Wald filtert Regen für unser Grundwasser

Doch der Waldboden besitzt noch eine weitere Qualität. Während das Wasser durch die verschiedenen Schichten des Bodens sickert, wird es gefiltert. So wird es zu sauberem, qualitativ hochwertigem Grundwasser und landet irgendwann in unseren Leitungen.

Veränderter Wasserfluss im Wald kann zu Fluten im Tal führen

Wälder sind Wasserspeicher. Durch Austrocknung der Waldböden nach Kahlschlägen werden Trockenperioden verstärkt. Hochwasser werden extremer, weil der Wald in seiner Schwammfunktion als Regenbremse fehlt. 19.08.2021 | 6:33 min

Nach der Dürre kommt die Flut

Während im Norden Deutschlands die Festivals im Schlamm versinken, klagen Förster*innen in anderen Teilen des Landes immer noch über Trockenheit . Was mit Schlamm und Trockenheit noch eher harmlos klingt, kann mit fortschreitendem Klimawandel zu Flut und Dürre werden. Das sind extreme Differenzen in einem verhältnismäßig kleinen Land.

Wie Dürre entsteht und wie sie sich in den verschiedenen Bodenschichten auswirkt und welche Folgen das hat - eine Übersicht. 14.08.2023 | 1:18 min

Immer wieder muss man sich vor Augen führen, was für Schäden und Tragödien diese Extremwetterereignisse mit sich bringen. Spätestens seit Ereignissen wie der Flut im Ahrtal 2021 ist offensichtlich geworden, was der Klimawandel auch in Deutschland anrichten wird. Wären an den umliegenden Hängen mehr intakte Waldflächen gewesen, deren Waldboden mehr Wasser hätte aufnehmen können, hätte die Katastrophe vielleicht milder ausfallen können.

Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands haben mehr als 150 Menschen ihr Leben verloren. Werden solche Wetterextreme angesichts der Klimakrise zum Normalfall? 20.07.2021 | 31:46 min

Mit neuen Ideen das Wasser im Wald halten

Um die Wälder lebendig zu halten und Fluten zu verhindern, ist es also essentiell, das Wasser im Wald zu halten. In den letzten Jahrhunderten wurde dafür nichts getan. Jetzt braucht es Ideen, wie man das wieder umkehren und verbessern kann.

Im Soonwald in Rheinland-Pfalz wird zum Beispiel mit sogenannten Rigolen experimentiert. Dabei werden in regelmäßigen Abständen durchlässige Wegestrukturen aus gröberem Kies in die Forstwege eingearbeitet. Hier kann das Wasser langsam in den umliegenden Wald durchsickern, statt in einem oberirdischen Sturzbach im Straßengraben Richtung Tal zu fließen.