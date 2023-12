Horoskop und Sternzeichen: Was genau ist Astrologie?

Horoskop zu Neujahr beliebt : Warum so viele Menschen an Astrologie glauben

24.12.2023 | 17:50 |

Der Glaube an die Astrologie ist Jahrtausende alt und dauert an. Besonders zum Jahreswechsel steigt das Interesse an Deutungen der Sternkonstellationen. Was es damit auf sich hat.