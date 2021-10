Fleischproduzenten wie Harm Böckmann vom Niedersächsichen Schlachthof BRAND QUALITÄTSFLEISCH widersprechen der Behauptung, dass eine fleischlose Ernährung den Klimawandel aufhalten könne. Fleisch sei einfach ein Teil einer riesengroßen Gleichung: „Der Mensch an sich ist einfach ein Klimakiller geworden. Wir leben alle in größeren Wohnungen, wir fahren größere Autos, wir fliegen öfter in den Urlaub, wir haben viel mehr Plastikmüll. Und ja, wir essen auch bestimmt mehr Fleisch als früher. Und wenn man das Klima retten will, dann kann man am Fleischkonsum anfangen und muss das auch, aber man muss auch an den ganzen anderen Punkten anfangen.“