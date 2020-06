Der Kampf um gute Nahrungsmittel

Gesellschaftliche Konflikte rund um das Thema Ernährung: Warum werden in Deutschland immer noch Eier aus Legebatterien verkauft? Wieso sterben immer mehr Menschen an antibiotikaresistenten Keimen? Und ist der Zuckerkonsum jedes einzelnen wirklich so schädlich? Der Doku-Mehrteiler "Achtung, Essen"berichtet von engagierten Menschen, die oft schwer zu lösende Gegensätze aushalten müssen und für eine bessere Ernährung kämpfen.