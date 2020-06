Laut Zahlen des Deutschen Diabetes-Zentrums sind aktuell 8,2 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes Typ 2 erkrankt. „Eine besondere Zunahme sehe ich gerade bei den jüngeren Erwachsenen: 30-, 35-Jährige mit sehr hohen Blutzuckerwerten", sagt Professor Stephan Martin, Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf. "Das ist beängstigend. Fast wie ein Tsunami, der auf uns zukommt.“ Eher konservative Schätzungen rechnen mit zwölf Millionen Diabeteskranken im Jahr 2040.