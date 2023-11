Nach Verbot des Kükentötens: Was mit Bruderhähnen passiert

Seit Januar 2022 dürfen männliche Küken aus der Legehennenzucht in Deutschland nicht mehr direkt nach dem Schlüpfen getötet werden. Doch: Wo landen diese "Bruderhähne" jetzt stattdessen? WISO macht sich auf die Spurensuche. 03.07.2023 | 9:42 min

Kükentötenverbot wird umgangen

Die Legehennen werden hier eingestallt und legen später Speiseeier. So lässt sich das deutsche Verbot einfach umgehen, denn diese Importe sind völlig legal. Und sie sind attraktiv: Die Küken zu töten ist nämlich viel günstiger, als etwa die sogenannten Bruderhähne aufzuziehen.

Produktion von Eiern sehr intransparent

Eier aus solchen ausländischen Produktionslinien mit Kükentöten landen oft in Fertigeiprodukten oder im Catering. Dort wird nur selten ausgewiesen, wie produziert wurde. "Also arbeiten die Betriebe je nach Bedarf, wie es für ihre Produktion gerade passt, mal mit, mal ohne Kükentöten, es ist super undurchsichtig", kritisiert Friedrich Mülln von SOKO Tierschutz.

Seit über einem Jahr ist das Töten männlicher Küken in Deutschland verboten. Doch die Branche bemängelt Wettbewerbsnachteile und auch Umweltschützer sehen die Umsetzung kritisch.

Biobetrieb transportiert Tiere aus Produktion mit Kükentöten

Und Hockenberger selbst engagiert sich laut Website schon lange für die Aufzucht männlicher Küken als Alternative zur Tötung. Warum lädt die Firma dann Tiere aus Produktionslinien mit Kükentöten in ihre Transporter?

Werner Hockenberger erklärt dazu auf Anfrage, er habe eben noch Kontakte in den Markt und transportiere die Tiere nur für alte Geschäftspartner von A nach B. Mit den Tieren selbst habe er aber nichts zu tun. Und: "Diese Transporte machen in unserem Gesamtumsatz nur einen kleinen einstelligen Prozentanteil aus."

Millionen Küken werden bisher direkt nach dem Schlüpfen getötet.

Bruderhähne landen oft im Ausland

Dass selbst ein engagierter Biobetrieb solche Transporte macht, illustriert jedoch, wie selbstverständlich dies in der Branche verankert ist.

Mir gefällt auch nicht, wie das Verbot umgangen wird, das liegt aber an der lückenhaften Gesetzgebung.

Er selbst lasse alle Bruderhähne wie vom Gesetz vorgesehen mästen, sagt er. Bei Partnern in Deutschland oder in Österreich. Dass Bruderhähne für die Mast im Ausland landen, ist keine Seltenheit.

Weite Strecken bei Tierexporten

Auch Friedrich Mülln von SOKO Tierschutz hat so einen Tierexport dokumentiert: "Der Transporter kommt aus den Niederlanden, sammelt die Küken bei der deutschen Brüterei ein, fährt dann über 800 Kilometer nach Polen, lädt da die Tiere an einem großen Maststall ab - und fährt dann zurück in die Niederlande", erklärt Mülln.