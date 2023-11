Bio-Landwirt: "Gesunder Boden ist unsere Lebensgrundlage"

… will mit innovativen Methoden eine ressourcenschonende und damit zukunftsfähige Landwirtschaft aufbauen. Für seine Arbeit wurde der 38-Jährige als "Landwirt des Jahres 2022" ausgezeichnet. Seine Erfahrungen und Hoffnungen hat Bösel in einem Buch niedergeschrieben.

Nach Jahren großer Dürre haben sich Bauern und Gärtner in diesem Frühling vielerorts über reichlich Regen gefreut - auch Sie in Ostbrandenburg, einer der trockensten Gegenden Deutschlands

Benedikt Bösel: Ja, auch hier sind für unsere Verhältnisse große Mengen Regen heruntergekommen, was uns glücklich macht. Fakt ist aber auch: Wir bräuchten noch viel mehr, denn in den vergangenen vier Jahren gab es nur extrem geringe Niederschläge. Die Folge: Ein dramatisch fallender Grundwasserspiegel, was dem ganzen Ökosystem sehr zusetzt.