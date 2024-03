Ostermärsche 2024: Wer wo und wie für Frieden demonstriert

Der erste Ostermarsch fand 1958 in Großbritannien statt. Ein Bündnis gegen Atomwaffen marschierte drei Tage lang zu einem nuklearen Forschungszentrum. 1960 demonstrierten rund 1.000 deutsche Atomkriegsgegner an Karfreitag vor einem Nato-Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide. Die deutschen Ostermärsche wuchsen schnell: 1968 nahmen rund 300.000 Menschen an den Kundgebungen teil. Nach einer längeren Pause in den 70er-Jahren erreichten die Ostermärsche in den 80er-Jahren ihren Höhepunkt: Bundesweit demonstrierten bis zu 700.000 Menschen gegen atomare Aufrüstung.