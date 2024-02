Demos gegen Rechtsextremismus: Wie geht es weiter?

Demo in Potsdam am 14. Januar: Seit rund einem Monat wird in ganz Deutschland immer wieder gegen Rechtsextremismus und die AfD protestiert.

Seit der Veröffentlichung der "Correctiv"-Recherche zu dem Geheimtreffen von Rechtsradikalen in Potsdam gehen Menschen in ganz Deutschland immer wieder auf die Straße. Mittlerweile ist die Protestbewegung rund einen Monat alt - zusammengerechnet haben bereits mehr als drei Millionen Menschen an Demos gegen Rechtsextremismus teilgenommen.

In mehreren Städten sind wieder Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Auf der Münchner Theresienwiese bildeten bis zu 100.000 Menschen ein Lichtermeer. 12.02.2024 | 0:23 min

Teilnehmerzahl einer Demo ist wichtig

Anhand des Themas und der Größe einer Demo könnten zum Beispiel auch Politiker sehen, was die Gesellschaft bewegt. Durch die Demos gegen den Krieg im Irak habe die Regierung so etwa beobachten können: "Aha, offensichtlich will die Bevölkerung einen deutschen Kriegseinsatz nicht."

Bundesinnenministerin Faeser will stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen. Es gehe darum, Netzwerke zu zerschlagen, Finanzströme aufzudecken und Waffengesetze zu verschärfen. 13.02.2024 | 2:48 min

Auch der Durchhaltewillen zählt

Ein weiterer Erfolgsfaktor sei das Anliegen selbst, sagt der Soziologe. "Wie legitim ist das, was vorgetragen wird?" Um diese Legitimität auszustrahlen, müsse die Bewegung sich zumindest in großen Teilen auf einer Linie mit dem bewegen, "was ein großer Teil der Gesellschaft auch will", sagt Poppe. Je größer die Legitimität, desto eher reiche auch eine kleinere Teilnehmerzahl, um Erfolg zu haben.