Zerstörung Dresdens: Demos gegen rechtsextremen Aufmarsch

Zwei Tage vor dem Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg haben sich am Sonntag Tausende Menschen zu Demonstrationen in Sachsens Landeshauptstadt versammelt. Gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen protestierten etwa 4.500 Menschen, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner.

Rechtsextremer Marsch von Polizei abgeriegelt

Die Aufzugstrecke der Rechtsextremen am Rande der Dresdner Innenstadt war hermetisch abgeriegelt. An einer Stelle hätten Gegendemonstranten versucht, auf die Strecke zu gelangen. Das verhinderte die Polizei. Sie berichtete auf X , ehemals Twitter, dass von rund 150 Menschen die Identitäten festgestellt wurden.

Mehrere Demos am Jahrestag in Dresden

Auch am Montag sind unter dem Motto "Dresden ist kein Ort für Nazis" zahlreiche Versammlungen in der Stadt geplant. Und am Jahrestag des alliierten Luftangriffs auf Dresden am Dienstag sind weitere Versammlungen mit mehreren tausend Beteiligten angekündigt.