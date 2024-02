Faeser stellt neue Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vor

Nancy Faeser will bei einer Pressekonferenz neue Maßnahmen gegen den zunehmenden Rechtsextremismus in Deutschland vorstellen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will am Dienstag (11.45 Uhr) Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorstellen.

Dazu will die SPD-Politikerin gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, und dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, in Berlin vor die Presse treten.

Maßnahmenpaket baut auf Aktionsplan gegen Rechtsextremismus auf

"Wir sehen, dass am rechten Rand ausgegrenzt wird. Das ist grob verfassungswidrig", so Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD. "Wir wollen eine offene und tolerante Gesellschaft." 25.01.2024 | 9:34 min

Bereits vor ein paar Tagen hieß es laut Faeser, "dass die persönlichen und finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken stärker ausgeleuchtet werden müssen".

Demonstrationen gegen zunehmenden Rechtsextremismus

In den vergangenen Wochen hatten in Deutschland viele Menschen gegen zunehmenden Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD in den Umfragen demonstriert.