Tausende demonstrieren in Köln für Kurdenführer Öcalan

Tausende Menschen haben am Samstag in Köln für die Freilassung des seit 25 Jahren in der Türkei inhaftierten Anführers der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, demonstriert.

Abdullah Öcalan wurde am 16.02.1999 unter Beteiligung des türkischen Geheimdienstes festgenommen. Seitdem sitzt er in Haft.

Polizei muss vereinzelt einschreiten

Vereinzelt kam es den Angaben zufolge zu Polizeieinsätzen wegen des Zeigens verbotener Symbole. Zudem sei in mehreren Fällen unerlaubterweise Pyrotechnik eingesetzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die PKK gilt auch in Deutschland und der Europäischen Union als terroristische Vereinigung.

Demo auch für "Freiheit der Menschen aus Kurdistan"

Öcalan war am 15. Februar 1999 vom türkischen Geheimdienst in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gefasst worden. Der Kurdenführer sitzt seitdem in fast völliger Isolation eine lebenslange Freiheitsstrafe auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmara-Meer ab. Sein Umfeld gibt an, seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben.