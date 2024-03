Brandenburg: Straßenblockade mit Misthaufen - fünf Verletzte

In Brandenburg haben Demonstrierende einen Misthaufen auf der Bundesstraße 5 errichtet. Es kam zu Unfällen, fünf Menschen wurden verletzt. Der Bauernpräsident distanziert sich.

Bauernprotest in Brandenburg

Ein kaputtes Auto steht auf der Bundesstraße 5, nachdem protestierende Bauern Mist und Gülle auf der Fahrbahn verteilt hatten. Quelle: dpa

Eine Blockadeaktion mit Misthaufen auf der Bundesstraße 5 in Brandenburg hat in der Nacht zum Montag drei Verkehrsunfälle verursacht, bei denen fünf Menschen verletzt wurden. Im Dunkeln verteilten die Protestierenden bei Wustermark (Havelland) nach Angaben der Polizei über mehrere hundert Meter mitten auf der Fahrbahn Gülle und Mist.

Drei Fahrzeuge seien frontal in die Hindernisse hineingefahren, sagte die Sprecherin der Polizeidirektion West, Kerstin Schröder. Sie sprach von einem "neuen Niveau" bei den Protesten mit einer "Gefährdung von Leib und Leben". Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Brandenburgs Bauernpräsident: "Grenzen überschritten"

Der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff distanzierte sich von der nicht angemeldeten Aktion. Bei den Protesten der Landwirte dürfe niemand zu Schaden kommen, sagte Wendorff laut Mitteilung.

Das, was jetzt passiert ist, darf nicht passieren. Hier wurden Grenzen überschritten. Henrik Wendorff, Präsident des Bauernverbands in Brandenburg

Wie die Polizei mitteilte, kamen nach den Unfällen auf der B5 fünf Verletzte ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen wollte die Sprecherin keine Angaben machen. An einer Unfallstelle auf der B5 war ein stark demoliertes Auto zu sehen, dahinter ein Notarztwagen. Auf der Bundesstraße dort sei Tempo 100 erlaubt, berichtete die Polizei.

Traktoren auf der Straße - stundenlange Staus

Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen, die sich auf der B5 viele Stunden von Sonntagabend bis Montagnachmittag hinzogen. Traktoren waren auf der Straße abgestellt. Fahrzeuge mussten laut eines Polizeisprechers von Abschleppwagen entfernt werden.