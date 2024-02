Protestaktionen: Faeser sieht Grenzen "massiv überschritten"

Nancy Faeser warnt vor einer Verrohung und Vergiftung des politischen Diskurses in Deutschland.

Diese Aggression habe auch mit scharf geführtem demokratischem Streit nichts mehr zu tun. "Das gilt genauso, wenn Demokraten als "Volksverräter" diffamiert werden, wenn ein aufgepeitschter Mob Politiker an deren Wohnort aufsucht oder wenn Regierende symbolisch an Galgen aufgehängt werden", sagte Faeser. All das seien Grenzüberschreitungen, die eine Verrohung und Vergiftung des Diskurses zeigten.