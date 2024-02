Politischer Aschermittwoch: Jeder schießt gegen jeden

Führende Politiker aller politischen Parteien treffen heute in Bierzelten auf ihre Anhänger und üben in teilweise derben Worten Kritik am politischen Gegner. 14.02.2024 | 4:39 min

Um kurz nach 10 Uhr zieht Markus Söder in die weiß-blau-geschmückte Passauer Dreiländerhalle ein, die Kapelle schmettert den Bayerischen Defiliermarsch - bayerische Folklore, so hat es die CSU am liebsten. Es dauert nicht lange, da macht der bayerische Ministerpräsident das, was die Menschen von ihm hier erwarten: Er schimpft über die Ampel-Koalition

Sie sei "die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten", sagt Söder. Es ist politischer Aschermittwoch, der "größte politische Stammtisch der Welt", wie die CSU ihn nennt. Aus ganz Bayern sind Menschen nach Passau gekommen, teilweise sind sie mit Bussen angereist, da darf es laut und deftig werden - so wie Söder es mag. Für die Zukunft kündigt er an:

Wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung. Die Grünen sind nicht regierungsfähig - weder in Bayern noch in Berlin. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Söder: Ampel ist "Kiffer-Connection"

Das kann man auch als Spitze gegen CDU-Chef Friedrich Merz verstehen, der eine Zusammenarbeit mit den Grünen zuletzt nicht ausschließen wollte. Die Ampel-Koalition sei nichts anderes als eine "Kiffer-Connection". Söder wolle ein "drogenfreies Bayern", erntet dafür lauten Applaus und manch einer in der Halle nimmt dabei einen großen Schluck Bier aus seinem Maßkrug.

Der Feind ist die AfD. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Die aktuelle Bundesregierung sei jedoch nicht der Feind, betont Söder. Am politischen Rand entstünden mit der Werteunion und dem Bündnis Sahra Wagenknecht immer mehr Parteien und er warnt den eigenen Koalitionspartner, die Freien Wähler: "Passt auf, dass Ihr da nicht reinrutscht." Söders Stellvertreter, Hubert Aiwanger, solle sich endlich um Wirtschaft und Energie kümmern: "Ministrieren geht vor demonstrieren!"

Zum traditionellen Aschermittwoch stimmen sich die Parteien auf den Europawahlkampf ein.

Politischen Aschermittwoch: Bauernprotest ist überall Thema

Die Freien Wähler sind im gut 50 Kilometer entfernten Deggendorf. Dort ruft deren Chef: "Wir sind das Bollwerk der Demokratie und der Mitte". Aiwanger stellt sich an die Seite der Bauern: "Wir brauchen eine starke Wirtschaft, da gehört eine starke Landwirtschaft im Kern dazu." Die Bauernproteste zu Beginn des Jahres sind bei allen Parteien Thema an diesem politischen Aschermittwoch.

Bei den Grünen und der SPD sind Bauern gekommen, um zu protestieren. Die Begeisterung für die Regierungsparteien hält sich in Niederbayern in Grenzen. Die bayerische Grünen-Chefin Katharina Schulze lässt sich davon nicht beirren, begrüßt auch "die Buhrufenden" und sagt:

Lasst uns gerne über alles reden, lasst uns streiten, das gehört dazu, aber bitte mit Anstand und Respekt. Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag

In Baden-Württemberg, wo die Grünen traditionell in Biberach den politischen Aschermittwoch begehen, wurde die Veranstaltung wegen Protestaktionen abgesagt.

Beim politischen Aschermittwoch sind Bayern und die CSU immer noch das Maß der Dinge. Aber mittlerweile lädt fast jede Partei zum rituellen rhetorischen Schlagaustausch.

Klingbeil schießt gegen AfD

Im niederbayerischen Vilshofen spricht SPD-Chef Lars Klingbeil , der mit den Landwirten nur in kleiner Runde diskutieren will, "weg von den Schreihälsen, die auf den Demos in ihr Megafon brüllen". Um was es konkret in den Gesprächen gehen soll, sagte er nicht, aber er gibt den Bauern eine Botschaft mit:

Die AfD ist der Tod für die deutsche Landwirtschaft. Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

Die AfD feiert in Osterhofen vor knapp 1.000 Teilnehmern ihren politischen Aschermittwoch. Dort spricht der Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah , und meint, am Ende dieses Wahljahres werde Deutschland anders aussehen, als die AfD es vorgefunden habe. Für dieses andere Deutschland müsse man hart kämpfen.

Lesen wir mehr Märchen. Sprechen wir mehr Deutsch. Lernen wir auch wieder Gedichte. Maximilian Krah, AfD- Spitzenkandidat für die Europawahl

Strack-Zimmermann: Bürgerrechte nicht aufgeben

Auch bei der FDP spricht eine Europawahlkämpferin: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Über die erneuten Präsidentschaftsambitionen von Donald Trump sagt sie: "Wir müssen jetzt richtig, richtig wach sein. Alle Demokraten zusammen, das ist nicht lustig." Mit einem kämpferischen Apell wendet sie sich an ihr Publikum:

Gerade in schwierigen Zeiten dürfen wir Bürgerrechte nicht aufgeben. Ohne Freie Demokraten ist Politik nichts. Ohne Frieden und Freiheit ist alles nichts. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl

CSU: Zum Schluss die Hymnen