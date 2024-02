Ricarda Lang an Aschermittwoch beschimpft und gestört

Ricarda Lang an Aschermittwoch beschimpft

Beschimpft und bepöbelt: Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang Quelle: dpa

Dutzende Störer haben nach einer Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Schorndorf die Abreise der Bundesvorsitzenden der Grünen Ricarda Lang behindert. Einem dpa-Reporter zufolge wurde die Politikerin am späten Mittwochabend ausgepfiffen und unter anderem mit "Hau ab"- und "Pfui"-Rufen belegt.

Sie musste auch härtere Beschimpfungen ertragen. Die Störer verfolgten Lang und ihre Personenschützer rund 50 Meter weit, bis sie von Polizisten gestoppt wurden.

Eine aggressive Stimmung bei Protesten von Landwirten und Sicherheitsbedenken haben zur Absage eines Events in Biberach geführt. Mehrere Polizisten wurden angegangen und leicht verletzt. 14.02.2024 | 2:29 min

Bauern-Protest bei Grünen-Aschermittwoch

Bereits zuvor war die Stimmung in der Stadt östlich von Stuttgart angespannt. Mehrere Landwirte hatten in der Nähe des Veranstaltungsorts mit Traktoren demonstriert. Einer von ihnen sprach später auch auf der Veranstaltung der Grünen

Vor der Halle, in der der politische Aschermittwoch des Kreisverbandes Rems-Murr stattfand, warteten nach Veranstaltungsende einem Polizeisprecher zufolge etwa 90 bis 100 Menschen.

Auch eine Kreuzung in der Nähe wurde unter anderem mit Lastwagen blockiert. Die Polizei ging in der Spitze von 30 bis 35 Fahrzeugen aus. Die Proteste hätten als eine spontane Demonstration begonnen und seien danach vor Ort angemeldet worden, sagte der Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Während CSU-Chef Markus Söder beim politischen Aschermittwoch vor allem über die Grünen schimpfte, kritisierte SPD-Chef Lars Klingbeil die Union. Erstmals dabei: Sahra Wagenknecht. 14.02.2024 | 3:27 min

Grüne mussten Veranstaltung in Biberach absagen

Die Grünen hatten zuvor ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach aus Sicherheitsgründen abgesagt . Dem Schritt waren massive Proteste und Blockaden unter anderem von Landwirten vorausgegangen. Der Landesbauernverband in Baden-Württemberg hat nach eigener Auskunft nicht zu den Protesten aufgerufen oder diese davor unterstützt.

Bei den Vorfällen kam es nach Angaben der Polizei zu aggressivem Verhalten, Polizisten wurden verletzt. Beamte setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. An der traditionellen Veranstaltung wollten neben Lang auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir , Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Jürgen Trittin teilnehmen.

Eine Eskalation wie in Biberach schade dem Rückhalt der Bauern in der Bevölkerung, so Landwirt Klaus Keppler. Er hatte eine friedliche Kundgebung organisiert, mit Minister Özdemir. 14.02.2024 | 7:07 min

Lang: Scheiben von Dienstwagen einschlagen nicht normal

Die Grünen-Chefin hatte in Schorndorf auch die Absage zum Thema gemacht - und die Vorfälle kritisiert: "Eigentlich ist es nicht normal, dass politische Veranstaltungen nur mit einem großen Polizeiaufgebot überhaupt stattfinden können. Es ist nicht normal, dass die Scheiben von Dienstwagen eingeschlagen werden", sagte sie. Es sei zudem nicht normal, dass politische Veranstaltungen wegen mangelnder Sicherheit abgesagt werden müssten. Wer demokratischen Austausch als solchen verhindere, der schädige die Demokratie:

Das ist ein Zustand, an dem wir uns in einer Demokratie niemals gewöhnen dürfen. Ricarda Lang, Grünen-Chefin

Lang hatte bereits kurz nach der Absage in Biberach vor Gewalt gewarnt: "Wer gewalttätig wird, verlässt den Rahmen des demokratischen Diskurses", erklärte sie. Auch weitere Spitzenpolitiker unterschiedlicher Couleur hatten die Vorfälle in Biberach kritisiert.

