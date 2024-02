Münster: Demo mit 30.000 gegen AfD und Rechtsextremismus

Kritik an AfD-Empfang : Münster: 30.000 gegen Rechtsextremismus

16.02.2024 | 21:00 |

Erneut finden am Wochenende in ganz Deutschland Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. Den Auftakt machten am Freitagabend Zenhntausende Menschen in Münster.