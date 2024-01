Demos gegen Rechts : Pistorius warnt vor "Rassenwahn" und AfD

27.01.2024 | 16:11 |

In vielen Städten haben Zehntausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. Boris Pistorius warnte in Osnabrück, die AfD wolle zurück in die "dunklen Zeiten des Rassenwahns".