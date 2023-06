Eine weitere neue technische Entwicklung auf dem Evangelischen Kirchentag: Künstliche Intelligenz. "In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche St. Paul in Fürth predigte am Freitag vorne im Altarbereich keine Pfarrerin, sondern ein Avatar", berichtet Michael Sahr von vor Ort. Für fast alle in der Kirche sei dies ein neues Erlebnis. Die Resonanz sei ambivalent, so Sahr. Viele seien enttäuscht, manche begeistert gewesen.