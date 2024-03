Scholz Oster-Botschaft: Putin hat Friedens-Prinzip gebrochen

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hat anlässlich der österlichen Friedensgebete an die Bedingungen für einen gerechten Frieden erinnert - und zur weiteren Unterstützung der Ukraine aufgerufen. "Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht", sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast "Kanzler kompakt".