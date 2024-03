Papst-Appell: "Frieden wird niemals mit Waffen geschaffen"

Bevor sich der Papst auf den Balkon des Petersdoms begab, nahm er mit dem Papamobil ein Bad in der jubelnden Menge. In seiner Osterbotschaft erinnerte er dann an viele weitere Kriege und Konflikte auf der Welt, etwa in Syrien , im Libanon , auf dem Balkan, in Haiti und mehreren Ländern Afrikas. Er begrüßte die Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan und bat Gott um Trost für die verfolgten Rohingya. Er betete auch für alle Menschen, die unter Ernährungsunsicherheit und den Folgen des Klimawandels leiden.