"Weiße Fahne"-Appell: Scholz "nicht der Meinung des Papstes"

Wie Sie sich vorstellen können, ist der Bundeskanzler in dieser Frage nicht der Meinung des Papstes.

"Richtig ist, dass die Ukraine sich gegen einen Aggressor wehrt", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.

"Die Äußerungen scheinen aus Sicht der Ukraine und internationalen Beobachtern missverständlich", so ZDF-Korrespondentin Annette Hilsenbeck.

Hebestreit verwies aber auch darauf, dass man die Einordnung eines Vatikan-Sprechers zu den Äußerungen des Papstes zur Kenntnis genommen habe. Der Sprecher Matteo Bruni hatte Darstellungen widersprochen, dass der Papst die Ukraine in einem Interview zur Kapitulation aufgefordert hätte.

Die Forderung des Papstes

In einem Interview mit Blick auf den inzwischen mehr als zwei Jahre laufenden Krieg in der Ukraine hatte Franziskus gesagt, die Ukraine solle den Mut haben, eine "weiße Fahne" zu hissen und ein Ende des russischen Angriffskrieges auszuhandeln.

Schärfere Verurteilungen aus der deutschen Politik

Auch Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) zeigt ihr Unverständnis. Der Vorstoß des Kirchenoberhaupts sei für Menschen, die die Folgen des Angriffs und das Leid der Bevölkerung vor Ort gesehen hätten, nicht nachvollziehbar, sagte Baerbock am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Unterstützung für Papst-Appell aus den Oppositionsparteien

In seiner Weihnachtsansprache "Urbi et orbi" hatte Papst Franziskus zum Frieden in der Welt aufgerufen.

25.12.2023 | 1:21 min