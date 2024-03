"Weiße Fahne": Welchen Krieg Papst Franziskus gerecht findet

Papst Franziskus legt der Ukraine Mut zur "weißen Fahne" nahe. Kiew reagiert empört. Quelle: dpa

Nicht zum ersten Mal hat Papst Franziskus mit Aussagen für Wut und Irritationen bei der von Russland angegriffenen Ukraine und ihren Unterstützern gesorgt. In einem Fernsehinterview legte das katholische Kirchenoberhaupt Kiew nahe, Verhandlungen aufzunehmen, um "das Land nicht in den Suizid zu treiben."

"Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln", so der Papst zum Schweizer Sender RSI.

Der Stärkste ist der, der die Situation erkennt, der an das Volk denkt, der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen und zu verhandeln. Papst Franziskus

Ein Vatikan-Sprecher stellte später klar, dass mit dem Bild der "weißen Fahne" ein "Waffenstillstand" gemeint gewesen sei. Allgemein wird darunter aber ein Aufgeben, eine Kapitulation verstanden, in der man sich den Konditionen des Siegers unterwirft.

Was hat der Papst bislang zum Ukraine-Krieg gesagt?

In den vergangenen zwei Jahren hatte sich der Papst bereits mehrfach zum Ukraine-Krieg geäußert, eine klare und eindeutige Verurteilung des russischen Angriffs dabei aber meist vermieden. Das Leid der Bevölkerung auf beiden Seiten beklagt er regelmäßig, den Verursacher benennt er kaum.

Nach Kiew reiste Franziskus bislang nicht. "Zuerst muss ich nach Moskau gehen, zuerst muss ich Putin treffen", sagte er der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Mehrfach in den vergangenen zwei Jahren brachte Franziskus den Vatikan als Mediator im Ukraine-Krieg ins Spiel. Konkret etwas erreicht hat der Papst aber bislang nicht. Seine allgemeine Forderung nach "Frieden" bewirkt angesichts des andauernden russischen Eroberungszugs wenig.

Franziskus lobte "imperiales Russland"

Bei einer Marienweihe im März 2022 bezog Franziskus neben der Ukraine auch Russland ein, um sie unter den besonderen Schutz der Gottesmutter zu stellen. Bei einer Videokonferenz mit russischen Jugendlichen sagte Franziskus im August 2023:

Vergesst nie euer Erbe. Ihr seid die Erben des großen Russlands. Das große Russland der Heiligen, der Könige, des großen Russlands von Peter dem Großen, von Katherina der Großen, dieses großen imperialen Russlands (…). Papst Franziskus zu russischen Jugendlichen

Beobachter wiesen schnell darauf hin, dass es genau dieses imperiale Großrussland sei, das Wladimir Putin mit Waffengewalt wieder aufzubauen versuche und dass diese russische Geschichte genau die Geschichte der brutalen Unterdrückung von Nationen wie der Ukraine war.

Die Notwendigkeit, Kiew mit Waffen zur Selbstverteidigung zu versorgen, sieht das Kirchenoberhaupt offenbar nicht. Bei seiner Weihnachtsansprache Ende 2023 nannte er die Rüstungsindustrie "Händler des Todes" und kritisierte, dass der Ukraine-Krieg dazu genutzt werde, um neue Waffen zu testen.

Wann erlaubt die katholische Kirche einen Krieg?

Die christlichen Kirchen spielen eine zentrale Rolle für unser heutiges Verständnis von Krieg und Völkerrecht. Im Kirchenrecht gibt es seit dem Mittelalter die Theorie des "gerechten Krieges". Krieg war kein Naturzustand mehr, sondern musste besonders legitimiert werden.

Darüber mit zu entscheiden, welche Kriege gestattet sind, war über Jahrhunderte ein zentraler Machtfaktor - auch die Grausamkeiten der Kreuzzüge ließen sich so rechtfertigen.

Bis in die 1960er Jahre legitimierte die katholische Kirche so immer wieder militärisches Handeln in Konflikten weltweit, bis zum Mitmischen in vielen Bürgerkriegen während des Kalten Krieges. Das ist eine Erklärung, weshalb der aus Argentinien stammende und von einer gewaltlosen Befreiungstheologie geprägte Papst Franziskus die Idee eines "gerechten Krieges" offenbar für überholt hält.

Es ist an der Zeit, das Konzept eines 'gerechten Krieges' zu überdenken. Papst Franziskus im Juli 2022

"Ein Krieg mag gerecht sein, es gibt das Recht auf Selbstverteidigung. Aber wir müssen überdenken, wie dieses Konzept heutzutage eingesetzt wird", so der Papst weiter.

Wie positionierte sich die Kirche in anderen jüngeren Konflikten?

Das Herumlavieren des Papstes in Sachen Ukraine ist symptomatisch für eine wenig einheitliche Haltung der katholischen Institutionen zu Krieg im 21. Jahrhundert. Womöglich spürt der Papst, dass in vielen Teilen seiner Weltkirche die Sympathien nicht auf Seiten des Westens liegen. Die deutsche Bischofskonferenz hingegen unterstützt Waffenlieferungen an die Ukraine und benennt Russland klar als Verantwortlichen.

Umgekehrt war es Papst Benedikt XVI. , der in einer Rede vor den Vereinten Nationen 2008 etwa die sogenannte "responsibility to protect" (R2P), also die internationale Schutzverantwortung für bedrohte Bevölkerungsgruppen, entschieden unterstützte. "Die internationale Gemeinschaft muss eingreifen", sagte er damals. Als der UN-Sicherheitsrat dann 2011 auf Basis der R2P ein westliches Eingreifen in Libyen erlaubte, sprach sich die US-Bischofskonferenz trotzdem gegen die Luftschläge aus.

Angesichts der Brutalität des Islamischen Staates befürwortete der Vatikan 2015 dann doch militärische Gewalt. "Wir müssen diesen Genozid stoppen. Andernfalls werden wir in der Zukunft beklagen, warum wir nichts getan haben", so Franziskus' UN-Botschafter, Erzbischof Silvano Tomasi. Warum die katholische Kirche im einen Fall so und im anderen Fall so entscheidet, ist insbesondere für die Menschen in der Ukraine schwer verständlich.

