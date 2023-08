"Großes Russland": Wirbel um Papst-Aussage

In einer online übertragenen Videoansprache an katholische Jugendliche in St. Petersburg gerichtet bezeichnete Papst Franziskus sie in freier Rede wörtlich als "die Kinder des großen Russlands, der großen Heiligen, der Könige, Peter des Großen, Katharina der Großen, und eines russischen Volkes mit großer Kultur und Menschlichkeit". "Ihr seid Erben der großen Mutter Russland; macht weiter damit", so Franziskus weiter.