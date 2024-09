Natürliche Schädlingsbekämpfung mit Igeln und Marienkäfern

Marienkäfer bringen wirklich Glück - für den Gärtner! Ein heimischer Siebenpunkt-Marienkäfer frisst 100 bis 150 Blattläuse pro Tag, seine Larven in den drei Wochen bis zur Verpuppung zusätzlich 400 bis 600 Stück. Die Nachkommen eines einzigen Marienkäfer-Weibchens können so im Laufe eines Sommers 100.000 Läuse vertilgen. Doch wie kommen diese Nützlinge auf Dauer in den Garten ? Am besten mit Wildblumenwiesen oder Totholzhaufen zum Überwintern. Sie können Marienkäfer übrigens auch kaufen, dann sollten Sie unbedingt darauf achten, dass es Siebenpunkt-Marienkäfer sind und keine sogenannten Neozoen, das sind nicht-heimische Tierarten. Übrigens gibt es auch Marienkäfer, die Mehltau fressen: die sechzehnfleckigen Marienkäfer.