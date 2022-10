"Es ist ein bisschen wie an der Börse", sagt Helge Bruelheide, Geobotaniker an der Universität in Halle. "Die Verluste verteilen sich auf viele kleine Verlierer, die Gewinne streichen wenige große Unternehmen ein. So beschreibt Bruelheide einen Teil der Erkenntnisse aus einer Studie zur Artenvielfalt in Deutschlands Pflanzenwelt, die kürzlich veröffentlicht wurde.