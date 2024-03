Bewegt studieren: Wie Hochschulen gesundes Arbeiten fördern

Arbeit ist Lebenszeit, doch Arbeit macht oft krank. Fachkräftemangel und eine alternde Gesellschaft erhöhen den Druck. 15.02.2024 | 29:46 min

Gesundheitsmanagement kann man studieren

Zusätzlich wird das Fach Gesundheitsmanagement an deutschen Hochschulen immer präsenter. Über 100 Hochschulen bieten in Deutschland mittlerweile einen solchen Studiengang an, auch die Hochschule Magdeburg-Stendal. Hier sitzen die Studierenden nicht auf Stühlen, sondern auf Hometrainern - oder gehen über das Laufband, wenn sie Unterricht im bewegten Seminarraum haben. Der Standort ist der erste in Deutschland, der sich seit 1992 auf Gesundheit fokussierte.