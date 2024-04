Parkinson-Krankheit: Mit neuem Medikament gegen die Ursachen

… ist Oberärztin für Neurologie am Universitätsklinikum Tübingen und leitet seit 2016 die Parkinson Ambulanz. Seit 2008 forscht sie am Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung und am Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Tübingen. Sie konzentriert sich in ihrer Forschung auf die Einteilung von Parkinson-Patienten anhand von Erbinformationen und biologischen Stoffwechselwegen.