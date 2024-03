Honig: Was bei Blüten-, Manuka-Honig und Co. zu beachten ist

Sowohl Nektar als auch Honigtau werden von den Honigbienen gesammelt.



Nektar ist der Blütensaft, der sich als Tropfen an den Nektardrüsen der Blüte einer Pflanze sammelt.



Honigtau hingegen ist eine Ausscheidung der Honigtauerzeuger. Das sind Insekten wie Rinden-, Schild- oder Blattläuse, welche sich an dem Saft nähren, der durch eine Pflanze fließt. Durch ihre Verdauung wird der Pflanzensaft in seiner Zusammensetzung verändert. Das, was die Insekten ausscheiden, nennt man Honigtau.



Honigtauhonig besteht meist überwiegend aus dem Honigtau der entsprechenden Pflanzen, Blütenhonig hingegen besteht überwiegend aus dem Nektar.