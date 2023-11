Was Crack gefährlich macht - Droge auf dem Vormarsch

Crack breitet sich in den westdeutschen Großstädten rasant aus. Günstig und schnell zu bekommen, wird es offen auf der Straße gedealt. Wie will die Politik das Problem lösen und wie kann Abhängigen beim Entzug geholfen werden? 22.08.2023 | 3:19 min

In Deutschland ist Crack seit den 80er-Jahren bekannt, der Konsum bisher ein eher lokales Phänomen in Städten wie Frankfurt, Hamburg und Hannover . Aktuell breitet sich die Droge jedoch rasant aus.

In zahlreichen Städten sind derzeit ähnliche Entwicklungen zu verzeichnen.

In Hannover hat die Zahl der Crack-Süchtigen stark zugenommen. Suchtbeauftragte beobachten die Entwicklung mit Sorge – und bieten Therapie und Rückzugsräume für Betroffene an. 20.02.2023 | 4:57 min

Was ist Crack?

Bei Crack handelt es sich um eine spezielle Form von Kokain. Das als weiße Pulver bekannte Kokain wird in der Regel geschnupft. Crack hingegen wird geraucht. Um Crack herzustellen, wird Kokain mithilfe von Wasser unter Zugabe von Natron oder Ammoniak gekocht.

Durch den Prozess verändert sich die Konsistenz der Droge: Aus dem weißen Pulver entstehen rosa bis gelblich aussehende Kristalle, auch "Steine" oder "Rocks" genannt. Der Feststoff ist nicht wasserlöslich, kann jedoch erhitzt werden und verdampft bei 96 Grad Celsius. Dadurch wird Rauch freigesetzt, den die Konsumenten in der Regel durch eine Pfeife inhalieren.

Der Name "Crack" leitet sich aus den knackenden Geräuschen ab, die beim Verbrennen der Steine entstehen. Ein Stein kostet zwischen fünf und zehn Euro. Der vergleichsweise günstige Preis ist einer der Gründe für den Drang zum nächsten Kick: Im Gegensatz zu anderen Drogen müssen Abhängige für eine gehandelte Einheit der Droge nur einen geringen finanziellen Betrag auftreiben.

Dealer bieten zunehmend fertiges Crack an

Bislang erwarben Crack-Konsumenten auf der Straße üblicherweise Kokain-Pulver und kochten dieses auf einem Löffel selbst zu Crack auf. Mittlerweile bieten Dealer zunehmend vorgefertigtes Crack an. "Wir stellen fest, dass immer mehr Steine, also fertiges Crack, verkauft werden", so Michael Harbaum.