Wer stoppt die Killerkeime? Neue Wege der Medizin

Zeit ist ein wichtiger Faktor beim Kampf gegen die Mikroben. Bisher dauerte es drei bis fünf Tage, bis Ärzte genau wissen, um welches Bakterium es sich handelt und mit Hilfe welchen Medikaments man gezielt dagegen vorgehen kann. Doch bereits in diesem kurzen Zeitraum kann sich der Gesundheitszustand eines Patienten schon massiv verschlechtern. Wissenschaftlern ist nun ein wichtiger Schritt gelungen: Mit dem Lab-on-a-Chip können sie in nur drei Stunden die Krankheitserreger bestimmen und zugleich welches Antibiotikum, in welcher Konzentration den Patienten retten kann. Noch ist es ein Pilotprogramm, aber in wenigen Jahren soll es bereits in Kliniken Standard sein.