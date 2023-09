Zudem drohen die Tiere in mehreren Regionen Südeuropas ganzjährig zu brüten - was das Potenzial der Ausbreitung von Krankheiten noch vergrößern würde. In Mittelitalien soll die Tigermücke, so berichtet es ein Forscherteam in der Fachzeitschrift "Royal Society Open Science", noch im Winter Eier abgelegt haben.