Biotonne: Tipps bei Gestank und Maden im Biomüll

Wer eine Biotonne hat, kennt das Problem: Unappetitliche Maden im Biomüll. Und schnell werden es immer mehr. Der Grund: Bei sommerlichen Temperaturen wird auch der Biomüll warm und fängt an zu stinken. Der Geruch zieht Fliegen an, besonders Schmeiß- und Stubenfliegen, die ihre Eier auf faulenden und schimmelnden Lebensmitteln ablegen.

Daraus schlüpfen dann die Maden - und das schon innerhalb von sieben bis zwölf Stunden. Obwohl Maden als eklig und lästig gelten, sind sie in der Natur äußerst wichtig. Denn: Sie zersetzen organische Stoffe und entsorgen sie, erklärt Frank Peter Dietrich, Chemiker und Abfallpädagoge der Abfallwirtschaft Stuttgart.

Wie kommen die Maden in die Biotonne?

Im Regelfall legt die Fliege ihre Eier bereits in der Küche auf den Lebensmitteln oder den Bioabfällen ab, sagt Dietrich. Jede Fliege hinterlässt dabei zwischen 50 und 150 Eier auf den Abfällen. Wird der Müll dann in die Biotonne befördert, schlüpfen die Maden in den nächsten Stunden und breiten sich auf der Suche nach Nährstoffen aus.