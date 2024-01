Arbeitsrechtler zur Verhältnismäßigkeit von Streiks

Ob ein Streik verhältnismäßig ist, entscheidet die Gewerkschaft selbst, sagt Arbeitsrechtler Prof. Thüsing. 24.01.2024 | 12:57 min

... zu den rechtlichen Grenzen von Streiks

Das Besondere aber ist, dass wir keinen Maßstab haben, um zu beurteilen: Was ist denn noch verhältnismäßig?

Diese Frage würden "Bahnpendler vielleicht anders beurteilen als GDL-Mitglieder", so der Arbeitsrechtler. Rein rechtlich habe man entschieden, dass zunächst einmal die Gewerkschaft über die Verhältnismäßigkeit entscheiden dürfe und ein Einschreiten "nur in krassen Missbrauchssituationen, in offensichtlichen Fällen" angedacht sei. "Und ob das schon bei sechs Tagen gegeben ist, das ist doch zweifelhaft", sagt Thüsing.