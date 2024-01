Ärztestreik an Unikliniken: Darum geht es

Ganze 200 bis 600 Euro weniger sollen Ärzte an Unikliniken verdienen - und das bei längerer Arbeitszeit. So ist die Regelarbeitszeit in einer Uniklinik mit 42 Stunden in der Woche deutlich höher als in anderen Krankenhäusern. Zudem kommt eine Mehrbelastung durch Lehre und Spezialisierung zustande.