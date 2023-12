Praxen geschlossen: Warum Ärzte für mehr Geld streiken

Das Statistische Bundesamt erhebt regelmäßig Daten zur Kostenstruktur von Arztpraxen - jedoch immer mit wenigen Jahren Verzögerung. So beziehen sich die aktuellsten Zahlen auf das Jahr 2021. Da lagen die durchschnittlichen Einnahmen je Arztpraxis bei 756.000 Euro pro Jahr, die Ausgaben beliefen sich im Schnitt auf 420.000 Euro. So blieb am Ende ein Brutto-Ertrag von durchschnittlich 336.000 Euro. 2011 lag dieser Reinertrag noch bei im Schnitt 235.000 Euro, ein Plus von etwa 43 Prozent in zehn Jahren.