Deshalb ist es notwendig, zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde, die am Montag in Potsdam beginnt, noch mal ein starkes Zeichen zu setzen. Und wir rufen deshalb gezielt diejenigen, die in den Verkehrsbereichen sind, zum Arbeitskampf auf. Aber die letzten Tage haben natürlich gezeigt - wir haben insgesamt 400.000 Streikteilnehmerinnen und Streikteilnehmer -, dass in der gesamten Breite des öffentlichen Dienstes auch in Krankenhäusern, auch in Kitas, auch in den Verwaltung, in Abfallwirtschaftsunternehmen die Unterstützung für die Tarifforderung enorm groß ist.