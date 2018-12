Die Geschichte der Steinkohle in Deutschland

- Arbeiten unter Lebensgefahr (4/9)

Immer wieder kam es in der Geschichte zu schweren Unfällen in Bergwerken. Die Hauptursache für Explosionen ist Methangas, das sich in der Steinkohle befindet und beim Abbau freigesetzt wird. Es ist geruchslos und ein kleiner Funke reicht für eine Explosion. Eines der schwersten Grubenunglücke in der Geschichte des westdeutschen Steinkohlebergbaus ereignete sich am 20. Februar 1946 auf der Zeche Grimberg bei Unna. Durch eine Explosion wurden 498 Bergleute verschüttet. Nur 84 von ihnen konnten gerettet werden.