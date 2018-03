Der DGB wird am 12. Oktober 1949 in München gegründet. Vorläufer des DGB ist der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB). In der DDR gibt es den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Gewerkschaften sind hauptsächlich aus der europäischen Arbeiterbewegung hervorgegangen. Sie setzen sich seit ihrem Bestehen für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmung, Arbeitszeitverkürzungen und auch für weitergehende Gesellschaftsveränderung ein.