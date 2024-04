Berlin, Hamburg, Leipzig: Womit die Polizei am 1. Mai rechnet

Mit mehr als 5.000 Einsatzkräften bereitet sich die Berliner Polizei auf den 1. Mai vor. Quelle: dpa

Der 1. Mai ist in Deutschland jedes Jahr Anlass für Kundgebungen und Demonstrationen, die in der Vergangenheit öfter auch aus dem Ruder liefen. Gerade in Berlin-Kreuzberg gab es seit 1987 Krawalle von Linksautonomen. Auch wenn die Gewalt in den vergangenen Jahren deutlich zurückging: In mehreren deutschen Städten bereitet sich die Polizei auf Großeinsätze vor.

Womit die Polizei am 1. Mai rechnet

Berlin

Allein in der Hauptstadt ist die Polizei in der Nacht zum 1. Mai nach eigener Aussage mit etwa 3.000 Beamten im Einsatz, am Feiertag selbst mit mehr als 5.000. In Berlin liegt in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf möglichen israelfeindlichen Aktionen.

Die Demonstration "Revolutionärer 1. Mai" in Berlin, die in der Vergangenheit oft mit Ausschreitungen einherging, startet in diesem Jahr am Kreuzberger Südstern. Es seien 5.000 Menschen angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. "Wir rechnen aber mit mehr Teilnehmern." Der Demonstrationszug soll ab 18 Uhr Richtung Neukölln ziehen, laut Polizeisprecherin sind am Hermannplatz und in der Sonnenallee Zwischenkundgebungen geplant.

Bei der Demonstration sind israelfeindliche und antisemitische Äußerungen oder Plakate explizit verboten, wie die Sprecherin betonte. Die Veranstalter seien dazu aufgerufen, dies zu Beginn der Versammlung den Anwesenden auf Deutsch und Arabisch mitzuteilen. Die Polizei sei mit Dolmetschern vor Ort, um bei derartigen Äußerungen sofort einschreiten zu können, auch wenn sie auf Arabisch getätigt würden. In der von der arabischen Community geprägten Sonnenallee fanden bereits mehrere propalästinensische Demonstrationen statt.

Für die Walpurgisnacht sind in Berlin zudem mehrere linke Demonstrationen angemeldet. Mit den meisten Störungen rechnet die Polizei bei der queerfeministischen Demonstration im Stadtteil Friedrichshain.

Hamburg

Auch in Hamburg ist die Polizei schon am Dienstagabend in Alarmbereitschaft. Im traditionell linken Schanzenviertel findet eine "Demo gegen patriarchale Gewalt" statt, für die 500 Menschen angemeldet wurden. Die Polizei rechnet damit, dass sich darunter 150 bis 200 linksextreme Teilnehmer befinden. Auch mit spontanen und unangemeldeten Aufzügen müsse gerechnet werden, sagte eine Sprecherin.

Am 1. Mai selbst sind auch in Hamburg mehrere kapitalismuskritische Demonstrationen angemeldet, unter anderem im Schanzenviertel. "Die Polizei wird mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein", sagte die Sprecherin. Gerade abends rechne man zudem mit dezentralen Aktionen wie Sachbeschädigungen oder Abbrennen von Pyrotechnik, das zeige die Erfahrung der vergangenen Jahre.

Leipzig

Auch Angehörige der linken Szene in Leipzig meldeten mehrere Demonstrationen an. In der sächsischen Stadt gibt es ebenfalls eine queerfeministische Demo am Abend der Walpurgisnacht. Für die Veranstaltung in Plagwitz sind 400 Teilnehmer angemeldet, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Am 1. Mai sind zwei weitere linke Demonstrationen mit 400 beziehungsweise 500 Teilnehmern geplant. Die Polizei wollte sich zu den Details des geplanten Einsatzes im Vorfeld nicht äußern.

Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main findet sich die linke Szene ab 18 Uhr an der Hauptwache zu einer Demo unter dem Motto "Revolutionärer 1. Mai 2024: Kämpfe vereinen" zusammen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben aber nicht davon aus, dass dies in eine gewalttätige Richtung geht. "Linksextreme Krawalldemos haben wir hier nicht", sagte ein Sprecher.

Stuttgart

Auch in Stuttgart sieht die Polizei dem 1. Mai gelassen entgegen. Dort ist die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" schon für den Mittag am Karlsplatz geplant. Man rechne höchstens mit "kleineren Scharmützeln", sagte ein Sprecher.

Im vergangenen Jahr war es bei einer Kundgebung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke gegen Angreifer ein, die sie dem linken Spektrum zuordnete.