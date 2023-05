Seit den 80er Jahren kommt es in Berlin rund um den 1. Mai immer wieder zu mehr oder weniger heftigen Ausschreitungen - auch in diesem Jahr. Bereits in der Nacht kam es in Berlin-Kreuzberg zu Angriffen von Demonstranten auf Polizisten. Bei einer linken Frauen-Demonstration am Sonntagabend warfen Teilnehmer Flaschen und Feuerwerkskörper auf die Polizei, wie ein dpa-Fotograf und die Polizei berichteten. In der Walpurgisnacht wurden auch mehrere Autos in Brand gesteckt.