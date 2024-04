Berlin: Eskaliert die Gewalt zwischen links und rechts?

In Berlin eskaliert offenbar die Auseinandersetzung zwischen Links- und Rechtsextremen : Bei einer Messerstecherei sind am Donnerstagabend drei Beteiligte schwer verletzt worden, die Polizei spricht in einer Pressemitteilung von einer "Auseinandersetzung zwischen einem Trio und einem Mann". Nach ZDF-Informationen sollen die drei Männer der linksextremen Szene angehören. Sie waren offenbar auf den 23 Jahre alte Neonazi Leander S. losgegangen. S. ist Mitglied der rechtsextremen Kleinpartei "Der III. Weg".