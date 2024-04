Thüringen: Rechtsextreme Einstellungen stark gestiegen

In Thüringen sei es vor allem die Furcht vor sozialer Benachteiligung, die zu einer vermehrten rechtsextremen Einstellung führe, so Anne Küppers. Arbeitnehmer verdienen im Osten im Schnitt rund 15 Prozent weniger Bruttolohn als Beschäftigte in den westdeutschen Bundesländern. Krisen wie die Inflation seien zwar überall gleich, "nur spüren sie die Menschen hier stärker."