Wahljahr 2024: Die Angst vor dem AfD-Durchmarsch im Osten

Im ganzen Osten hat die AfD seit Monaten einen Lauf. Laut einer Verian-Umfrage im Auftrag des "Spiegel" würden in Ostdeutschland 32 Prozent die AfD wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Der erste wichtige Urnengang des Jahres aber kommt schon mit der Europawahl am 9. Juni, am selben Sonntag finden auch in allen fünf ostdeutschen Bundesländern Kommunalwahlen statt. Dabei könnte die AfD ihre Erfolgsserie fortsetzen und in zahlreiche Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte einziehen.