Nach TV-Duell: Brandmauer eingerissen oder Höcke demaskiert?

Höcke habe entlarvt, was die AfD wolle. Mit der Bundesrepublik habe das nichts mehr zu tun. "Das geht gegen unsere Demokratie, das geht gegen die marktwirtschaftliche Ordnung unseres Landes. Das geht gegen die Mitgliedschaft in der Nato und vor allen Dingen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ", sagte Merz.