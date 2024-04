Europaparlament hebt Immunität von Gunnar Beck (AfD) auf

Vorwurf: Diebstahl, Körperverletzung, Widerstand gegen Beamte

Konkret ermittelt die Oberstaatsanwaltschaft Düsseldorf gegen Beck, weil er im Oktober 2022 in einem Kaufhaus in der nordrhein-westfälischen Stadt Neuss Proben von Testprodukten entwendet haben soll. Er sei daraufhin von Ladendetektiven festgehalten worden, anschließend seien Vollstreckungsbeamte eingeschritten. Anweisungen, keinen Widerstand zu leisten, sei er nicht nachgekommen, heißt es in dem Bericht des Rechtsausschusses unter Berufung auf die Ermittler in Deutschland.