TV-Duell von Höcke und Voigt: Streit über EU und Migration

Thüringen vor der Landtagswahl: In einem umstrittenen TV-Duell mit AfD-Beteiligung streiten Björn Höcke und Mario Voigt über Migration und Europapolitik.

55 Minuten, etwas mehr als eine Fußballhalbzeit sollte es dauern, doch das TV-Duell zwischen Björn Höcke und Mario Voigt ging deutlich in die Verlängerung. Beide hatten sich mit Fakten bewaffnet, beide schenkten sich nichts und beide konnten Punkte machen.

Hillje sagt weiter: "Höcke wollte vor allem die große Bühne, die hat er bekommen, teilweise hat er sie genutzt, teilweise ist er aber auch in Bedrängnis geraten, so dass es am Ende keinen Gewinner gibt dieses Duells, sondern beide haben sicher gute und auch weniger gute Momente aus ihrer Sicht gehabt."