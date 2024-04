Höcke gegen Voigt im TV-Duell: Rampe ins Risiko

Denn die fehlt ihm in Thüringen , im Schatten von Bodo Ramelow. So rührt seine Motivation, so Hillje, wohl auch aus "einem wahltaktischen Kalkül heraus. Er will den Wahlkampf auf einen Zweikampf, Voigt gegen Höcke, verengen und Ramelow aus dem Rennen werfen."

Doppelt brisanter Termin

Nach drei Monaten Planung fällt das Duell nun auf einen doppelt brisanten Termin: Einerseits genau eine Woche bevor in Halle der Prozess gegen Björn Höcke wegen der Verwendung von Symbolen verfassungswidriger Vereinigungen beginnt. Und andererseits just am 79. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Stiftungsleiter Jens-Christian Wagner nennt das geschichtsvergessen.

Frage nach dem Umgang mit der AfD

Wie also umgehen mit der rechtsextremen AfD, die in Thüringen seit Jahren im Landtag sitzt und in den Umfragen derzeit mit Abstand stärkste Kraft ist? Mario Voigt glaubt, es reiche nicht mehr, immer nur die "Nazikeule auszupacken" und findet nicht, dass er Höcke eine größere Bühne verschafft. Er will ihn inhaltlich stellen. Wirtschaft, Bildungspolitik, innere Sicherheit - Themen, die die Menschen in Thüringen bewegen.