TV-Duell vor Wahl: Voigt warnt vor Höckes Europapolitik

Der Thüringer CDU-Politiker Mario Voigt und sein AfD-Kontrahent Björn Höcke haben sich bei einem TV-Duell einen Schlagabtausch über die Europapolitik geliefert. Voigt warnte am Donnerstagabend vor den Folgen der europapolitischen Vorstellungen von Höcke.

Höcke wolle, dass die Europäische Union sterbe, sagte Voigt im TV-Duell im Vorfeld der Landtwagswahl in Thüringen beim Sender Welt. "Das wäre eine Katastrophe für Deutschland, das wäre der Abstieg für Deutschland." Die EU sei nicht perfekt, "aber es ist ein Haus, das uns immer beschützt hat", sagte er.

Höcke: AfD für Schutz der Außengrenzen Europas

Höcke hingegen sagte, Deutschland müsse raus aus der EU. Der 52-Jährige forderte einen "lockeren Bund europäischer Staaten". Höcke kritisierte Bürokratie in der EU und hohe Energiepreise. Die AfD sei auch für einen gemeinsamen Markt und den Schutz der Außengrenzen. "Ansonsten brauchen wir Selbstständigkeit", sagte er.

Eine Auseinandersetzung zu Europa und der EU war Ausgangspunkt für das TV-Duell. Den Satz "Höcke wolle Europa sterben lassen", hatte Voigt bereits zuvor in einem Interview gesagt - wohl in Anspielung auf Höckes Satz "Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann". Höcke drohte daraufhin bei X (früher Twitter) mit juristischen Schritten, schlug dann aber vor, den Zwist in einem Streitgespräch zu regeln.