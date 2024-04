Vor allem in kleinen Städten und auf dem Land feiert die AfD Erfolge.



Dabei zeichnete sich bei der Bundestagswahl 2021 eigentlich ein Comeback der SPD im Osten ab. In Thüringen beispielsweise erhielt die SPD in keinem Wahlkreis weniger als 20 Prozent. Aktuell liegen manche Prognosen dort - und auch in Sachsen - gerade mal bei sechs Prozent. Was treibt die Wähler weg von der SPD?